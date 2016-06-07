IŞİD, Irak'taki antik Nabu Tapınağı'nı patlattı

IŞİD'in, Irak'ta Asur medeniyetinden kalma Nimrud antik kentinin doğu kesimindeki Nabu Tapınağı'nı patlattığı bildirildi.

NTV'nin haberine göre, IŞİD'e yakın haber siteleri ve sosyal paylaşım ağlarında militanların, Musul şehrinin güney kesimindeki antik Nabu Tapınağı'nı bombalarla patlattığına dair fotoğraflar yer aldı. Tapınak kalıntılarının ayrıca buldozerlerle yıkıldığı görülen fotoğrafların, çekim tarihine ilişkin ise bilgiye yer verilmedi.

Irak'ta antik dönemde yazı ve hikmet tanrısı olarak kabul edilen Nabu için inşa edilen tapınağın, milattan yüzlerce yıl önce kurulduğu ifade ediliyor.

Terör örgütü IŞİD, daha önce de Irak'ta ele geçirdiği bölgelerde birçok tarihi eseri yerle bir etmiş, geçen yıl Asurlulardan kalma Nimrud antik kentine de buldozerlerle girerek, şehrin kalıntılarını yıkmıştı. Örgütün, ayrıca Musul Müzesi'nde İslam öncesi döneme ait antik heykelleri parçaladığı görüntüler internette yayınlanmıştı.

Antik dönem eserleri ve heykelleri, put olarak gören IŞİD militanları bu yaptıklarının "putlara tapınmaya karşı açılmış bir savaş" olduğunu iddia ederek tarihi eserleri yıkarken, Iraklı yetkililer örgütün söz konusu eserleri kara borsada satarak kaçakçılık yaptığını ifade ediyor.