IŞİD, Irak'ta Şii türbesine saldırdı; en az 30 ölü

Irak'ın kuzeyi Beled kentindeki Şii Seyyid Muhammed İbn Ali eli Hadi türbesine düzenlenen saldırılarda en az 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Saldırı, Perşembe gecesi yerel saatle 23.00 civarı türbe girişinde bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesiyle başladı.

Daha sonra silahlı saldırganların türbene baskın yapıp ziyaret için türbede bulunan Şiilere ateş açtığı bildirildi.

AFP'ye göre bir diğer intihar bombacısının da türbenin yakınındaki Pazar yerinde üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdi.

Reuters haber ajansı da en az bir saldırganın kalabalığın ortasında kendisini patlattığını, bir diğer intihar bombacısının da üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmeden türbenin güvenlik görevlisi tarafından silahla vurulduğunu aktardı.

Türbeye roket ve havan toplarıyla da saldırıldığı bildirildi.

Eylemi üstlenen IŞİD, açıklamasında saldırının üç intihar bombacısı tarafından düzenlendiğini duyurdu.

Şii Barış Tugayları konuşlandı

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Seyyid Muhammed türbesinin girişinde bir Pazar yerinin alev aldığı görüldü.

Reuters'ın aktardığına göre Şii lider Muktada el Sadr, Barış Tugayları milislerine Beled yakınlarına konuşlanmaları talimatını verdi.

Sadr'ın milislerinin türbenin bulunduğu kente yakın Samarra'da da konuşlandığı bildirildi.

Türbe, Bağdat'ın yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde Selahaddin vilayetine bağlı Beled kentinde bulunuyor.

Şiilerin en kutsal mekânlarından olan Samarra'daki el Askeri Türbesi, 2006 yılında bombalı saldırıya uğramış ve altın kubbesi zarar görmüştü.

Ehl-i Beyt İmamları'nın 11'incisi İmam Hasan el Askeri'nin türbesine 2006'da düzenlenen saldırı ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren bir dizi mezhepsel şiddet olaylarını tetiklemişti.

IŞİD'in Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Karada'da hafta sonu düzenlediği intihar saldırısında ölenlerin sayısı 250'den 292'ye çıktı.