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Dünya

IŞİD Irak'ta Şii hacılara saldırdı; en az 100 ölü

Saldırıda ölenler arasında İran ve Bahreyn vatandaşları da var

25 Kasım 2016 15:27

Irak'ın başkenti Bağdat'ın 100 kilometre güneyindeki El-Hille'de düzenlenen bombalı saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi.

El-Hille'de bir restoran ve benzinciye yakın konumda bulunan kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin büyük çoğunluğunu Şii hacılar oluşturuyor.

Bölgeden gelen bazı haberlerde araçtaki bombanın şiddeti nedeniyle benzinliğin de havaya uçtuğu ve bunun da ölenlerin sayısını artırdığı bilgisi yer aldı.

Saldırıda ölenler arasında İran ve Bahreyn vatandaşları da var.

Bölgedeki güvenlik sorumlusu Falah al-Radi Rahdi BBC'ye yaptığı açıklamada, ölü sayısının artmasından endişelendiklerini söyledi.

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