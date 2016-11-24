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Dünya

IŞİD, Irak’ta saldırdı; 80 kişi hayatını kaybetti

IŞİD, bomba yüklü araçla benzin istasyonuna yakın bir alanda saldırı düzenledi

24 Kasım 2016 21:28

Irak'ın başkenti Bağdat'a 120 kilometre mesafedeki bir köydeki benzin istasyonuna yakın bir alanda bomba yüklü aracını havaya uçuran bir saldırgan, kendisiyle birlikte 80 İranlı Şii hacıyı öldürdü. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Reuters'in haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'a 120 kilometre mesafedeki bir köyün içindeki benzin istasyonu ve kalabalık bir cafenin yakınında gerçekleştirilen saldırıda 80 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AFP haber ajansı ise hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun İranlı Şii hacılar olduğunu ve Şiiler tarafından kutsal kabul edilen Kerbela şehrine düzenlenen hac ziyaretinden dönmekte olduklarını belirtti. Bombanın patladığı esnada bu hac ziyaretinden dönen hacıların mola vermiş oldukları kaydedildi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney geçen yıl Suudi Arabistan'da yaşanan hac faciasından sonra İranlıların, Suudi Arabistan yerine Kerbela'ya giderek de hacı olabileceklerine dair bir fetva yayınlamıştı.

 

 

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