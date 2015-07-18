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Dünya

IŞİD, Irak'ta pazar yerini bombaladı; 100 ölü!

Bağdat'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda yaralı var

18 Temmuz 2015 11:13

Irak'ta başkent Bağdat'a 30 kilometre uzaklıkta bir pazar yerine bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 100 kişi yaşamını yitirdi.

Irak, uzun bir aradan sonra en kanlı saldırılardan birine sahne oldu. Başkent Bağdat'ın  30 kilometre kuzey doğusunda bulunan bir yerleşim yerinde, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Aralarında çocuklarında bulunduğu100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer çok sayıda yaralı olduğunu da duyurdu. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.

Bağdat'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyı, IŞİD üstlendi.

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