IŞİD, Irak'ta pazar yerini bombaladı; 100 ölü!

Irak'ta başkent Bağdat'a 30 kilometre uzaklıkta bir pazar yerine bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 100 kişi yaşamını yitirdi.

Irak, uzun bir aradan sonra en kanlı saldırılardan birine sahne oldu. Başkent Bağdat'ın 30 kilometre kuzey doğusunda bulunan bir yerleşim yerinde, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Aralarında çocuklarında bulunduğu100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer çok sayıda yaralı olduğunu da duyurdu. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.

Bağdat'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyı, IŞİD üstlendi.