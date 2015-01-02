IŞİD, Irak'ta Mevlit Kandili'ni yasakladı

Terör örgütü IŞİD'in Irak'ın Musul kentinde Mevlit Kandili etkinliklerini yasakladığı bildirildi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul Sorumlusu Sait Memuzini yaptığı açıklamada, IŞİD'in, Musul'da Mevlit Kandilini yasakladığını, kutlama yapanların, kandil vesilesiyle bir araya gelenlerin ve tatlı dağıtanların örgüt tarafından suçlu kabul edildiğini söyledi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Musul halkının önceki yıllarda Mevlit münasebetiyle camilerde kutlama programları düzenlediğini hatırlatan Memuzini, "Maalesef IŞİD, Musul'u ele geçirdikten sonra vatandaşların birçok dini etkinliğine yasaklar getirdi. Oysa Musul halkı, Mevlit Kandili'ne özel bir önem veriyordu" dedi.

Memuzini, 10 Haziran'dan beri IŞİD'in kontrolünde olan Musul'da insani şartların her geçen gün kötüye gittiğini belirterek, "Irak'ın ikinci büyük kentinde haziran ayından beri elektrik, su ve yakıtta büyük sıkıntı yaşanıyor. İnsanlar en temel ihtiyaçlarını bulmakta zorlanıyor. Gıda fiyatları iki katına çıktı. Musul halkı için hayat çekilmez hale geldi. IŞİD militanları, baskıdan rahatsız olanları öldürüyor ya da cezaevine atıyor" diye konuştu.