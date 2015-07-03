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Dünya

IŞİD Irak’ta kadın pazarı kurdu!

İftardan sonra açılan pazarlarda kadınlar, 500-2000 dolar karşılığında satılıyor

03 Temmuz 2015 13:24

IŞİD örgütü, Irak'ta "kadın pazarı" kurdu. Rûdaw’da yer alan habere göre; Irak İnsan Hakları Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, örgütün, 100 Suriyeli kadını, Enbar’ın Felluce kasabasında inşa ettiği pazarda köle olarak sattığı belirtildi.

Açıklamaya göre, her gün iftardan sonra açılan pazarda bulunan kadınlar “cihat nikahı” kılıfıyla 500 ila 2 bin Amerikan doları karşılığında satılıyor. Açıklamada, IŞİD’in Felluce'de düzenlediği yarışmalarda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip ilk üç sıralamaya girmeye hak kazananlara kadınları “hediye” olarak verdiği kaydedildi.

Irak İnsan Hakları Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ayrıca IŞİD militanlarının Kerkük'e bağlı Havice kasabasında 2 genç ve 1 çocuğu annesiyle birlikte kurşuna dizerek öldürdüğü ve kasabayı terk etmek isteyen iki kadını kaçırdığını da bildirdi. 

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