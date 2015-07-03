IŞİD Irak’ta kadın pazarı kurdu!

IŞİD örgütü, Irak'ta "kadın pazarı" kurdu. Rûdaw’da yer alan habere göre; Irak İnsan Hakları Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, örgütün, 100 Suriyeli kadını, Enbar’ın Felluce kasabasında inşa ettiği pazarda köle olarak sattığı belirtildi.

Açıklamaya göre, her gün iftardan sonra açılan pazarda bulunan kadınlar “cihat nikahı” kılıfıyla 500 ila 2 bin Amerikan doları karşılığında satılıyor. Açıklamada, IŞİD’in Felluce'de düzenlediği yarışmalarda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip ilk üç sıralamaya girmeye hak kazananlara kadınları “hediye” olarak verdiği kaydedildi.

Irak İnsan Hakları Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ayrıca IŞİD militanlarının Kerkük'e bağlı Havice kasabasında 2 genç ve 1 çocuğu annesiyle birlikte kurşuna dizerek öldürdüğü ve kasabayı terk etmek isteyen iki kadını kaçırdığını da bildirdi.