IŞİD Irak'ta Havice'yi de kaybetti

Irak ordusu, polis ve Haşdi Şabi milislerinin katıldığı askeri operasyonu yöneten General Abdül Emir Yarallah, Kerkük yakınlarındaki Havice kasabasının IŞİD’den “tamamen kurtarıldığını” ilan etti.

Irak devlet televizyonunun yayınladığı operasyon görüntülerinde, IŞİD’in, savaş uçaklarının görüş mesafesini engellemek için petrol kuyularını ateşe verdiği ve yoğun duman bulutlarının gökyüzünü kapladığı görülüyor.

Havice'den 12 bin 500 kişi kaçtı

Irak ordusu yaklaşık bir ay önce IŞİD’in kontrolündeki Havice’yi ele geçirmek için ülkenin kuzeybatısında büyük bir operasyon başlatmıştı. Bu süre içinde BM’nin tahminlerine göre Havice‘den yaklaşık 12 bin 500 kişi kaçtı. Kasabada şu an 78 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Irak’tan yapılan açıklamaya göre, IŞİD kasaba halkının Havice’den ayrılmasını önlemeye çalışırken, bazı siviller de mayınlardan korktuğu için kabasayı terk edemiyor.

Irak askeri güçleri iki gün önce de IŞİD'in kontrolündeki hava üssü Reşad’ı geri almıştı. IŞİD, Reşad‘ı eğitim ve lojistik üssü olarak kullanıyordu. Terör örgütü IŞİD, Havice’nin yanı sıra Irak’ın batısındaki sınır bölgesinde, El Kaim kenti dahil bir alanı kontrol ediyordu. Örgüt, El Kaim'in Suriye sınırı tarafındaki bir bölgeye de hakim.

Irak askeri güçleri geçtiğimiz ağustos ayında IŞİD'in Ninova vilayetindeki son kalesi sayılan Telafer’i, temmuzda da Musul'u terör örgütünden geri almıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/dpa,ÇA/CÖ