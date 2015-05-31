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Dünya

IŞİD Irak'ta 400 çocuğu kaçırdı

Kaçırılan çocukların silah altına alınabileceği ve terör eylemlerinde kullanılabileceği iddia ediliyor

31 Mayıs 2015 01:36

Terör örgütü IŞİD'in Irak'ın Enbar ilinde yaklaşık 400 çocuğu kaçırdığı bildirildi. IŞİD'in kaçırdığı çocukları silah altına alınabileceği ve terör eylemlerinde kullanılabileceği iddia ediliyor.

"IŞİD, bir haftadan uzun süredir Enbar'ın batısındaki Er-Ratba,  El-Kaim, Ane, Rave ilçelerinden çocukları alarak örgütün Irak'taki ve Suriye'deki karargahlarına götürdü. IŞİD, en az 400 çocuğu kaçırdı" diyen Enbar İl Meclis Üyesi Ferhan MuhammedIŞİD'in kontrolü altında bulundurduğu bölgelerdeki tüm çocukları silah altına alabileceği ve terör eylemlerinde kullanabileceği uyarısında bulundu.

Diyala Emniyet Müdürü Tuğgeneral Casim es-Saidi de çocukların intihar eylemlerinde kullanabileceğini öne sürerek, "IŞİD, Diyala'da kontrol altına aldığı bölgelerden yaşları 16'yı geçmeyen 100'e yakın çocuğu silah altına aldı. Terör örgütü bu çocukları çeşitli şekillerde cezbederek veya beyinlerini yıkayarak intihar eylemlerinde kullanacak" diye konuştu.

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