IŞİD Irak'ta 40 Hintli işçiyi kaçırdı

IŞİD, Tarık Nur el- Huda adlı inşaat şirketinde çalışan Hintli 40 işçiyi rehin aldı.,

Milliyet'te yer alan haber şöyle:

Hintli yetkililer, rehin alınan işçiler için fidye talebinin olmadığını açıkladı.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de açıklama yapan Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyid Ekberuddin, “Tarık Nur el-Huda” adlı inşaat şirketinde çalışan 40 Hindistan vatandaşının rehin alındığını duyurdu.

Ekberuddin işçilerin nerede olduğuna dair bilgi sahibi olmadıklarını ve henüz herhangi bir fidye talebinin kendilerine ulaşmadığını belirtti.