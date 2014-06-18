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Dünya

IŞİD Irak'ta 40 Hintli işçiyi kaçırdı

Irak Şam İslam Devleti örgütünün kontrolündeki Musul'da 40 Hintli işçi kaçırıldı

18 Haziran 2014 20:25

IŞİD, Tarık Nur el- Huda adlı inşaat şirketinde çalışan Hintli 40 işçiyi rehin aldı.,

Milliyet'te yer alan haber şöyle: 

Hintli yetkililer, rehin alınan işçiler için fidye talebinin olmadığını açıkladı.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de açıklama yapan Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyid Ekberuddin, “Tarık Nur el-Huda” adlı inşaat şirketinde çalışan 40 Hindistan vatandaşının rehin alındığını duyurdu.

Ekberuddin işçilerin nerede olduğuna dair bilgi sahibi olmadıklarını ve henüz herhangi bir fidye talebinin kendilerine ulaşmadığını belirtti.

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