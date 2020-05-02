IŞİD, Irak'ta Haşdi Şabi güçlerine saldırdı: 10 ölü

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Irak'ın Salahaddin ilinde radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in Haşdi Şabi'ye "koordineli" bir saldırı düzenlediği açıklandı.

Saldırıda Haşdi Abi güçlerinden 10 kişinin öldüğü belirtildi.

Irak devlet medyasına göre Halk Seferberlik Güçleri adıyla da bilinen Şii milis örgüt ile IŞİD arasında Mikeyşife ve Beled şehirlerinde bir kaç cephede çatışma çıktı.

Haşdi Şabi'den yapılan açıklamada 10 milisin öldüğü ancak IŞİD'in saldırısının püskürtüldüğü belirtildi.

Al Jazeera'nın aktardığına göre koordineli olarak nitelendirilen bu saldırının, IŞİD'in 2017'nin sonundan bu yana gerçekleştirdiği en büyük saldırı olduğuna inanılıyor.