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Dünya

'IŞİD internette başlattığı savaş kampanyasını kazandı'

Michael Zehaf Bibeau, Kanada'nın başkenti Ottowa'da, bir askeri öldürüp parlamento binasına rastgele ateş açmıştı

27 Ekim 2014 10:41

Kanada ve ABD'de yapılan saldırıların, IŞİD'in Batı'ya ve ABD'ye karşı internette başlattığı savaş kampanyasını kazandığının delili olarak gösterildi.

ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi Başkanı Michael McCaul, ABC televizyonundaki "This Week" programında, IŞİD kaynaklı tehdidi değerlendirdi.

McCaul, geçen hafta Kanada'nın Quebec eyaletinde Martin Couture Rouleau'nun aracıyla bir askeri ezmesini, başkent Ottowa'da Michael Zehaf Bibeau'nun bir askeri öldürüp parlamento binasına rastgele ateş açmasını ve New York'ta Zale Thompson'ın baltayla iki polisi yaralamasını hatırlattı.

Tek başlarına hareket ederek kanlı eylem gerçekleştirenler için kullanılan 'yalnız kurt' tehlikesine dikkati çeken McCaul, Kuzey Amerika'da bir hafta içinde görülen üç olayın IŞİD'in internetteki propagandayı kazandığını gösterdiğini dile getirdi.

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