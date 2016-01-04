IŞİD İngiltere'yi tehdit etti



Terör örgütü IŞİD, bir video mesajında İngiltere'yi tehdit etti. Örgüt üyeleri, beş "İngiliz ajanını" öldürdüklerini savundu.

Videoda konuşan bir terörist, "Biz sınırları aşan cihadı daha da ileri götüreceğiz ve bir gün ülkenizde ilerleyip onu şeriatla yöneteceğiz" dedi.

İngilizce konuşan terörist, doğrudan İngiltere Başbakanı David Cameron'a hitap etti ve onu "aptal" olarak nitelendirdi. İngiliz vatandaşlarına ise "Teslim olan bu ajanlar ve ondan öncekiler gibi IŞİD'in ellerine düştüklerinde İngiliz hükümetinin onlara yardımcı olmayacağını" söyledi.

Videonun başlangıcında İngiliz ajanı oldukları iddia edilen beş kişi beş tane IŞİD militanının önünde diz çekerken görülüyor. İddialarına göre bu beş kişi Suriye'nin Rakka kentindeki yaşam hakkında fotoğraf ve video görüntülerini Türkiye'ye kaçırıp IŞİD hareketi ile ilgili bilgi yaydı. IŞİD militanlarının tehditlerinden sonra bu beş kişi başlarından vurularak infaz edildi.

Rakka, IŞİD'in kalesi konumunda. İngiltere de IŞİD'e karşı hava saldırılarına katılıyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı pazar günü videonun içeriğini araştırdıklarını bildirdi.