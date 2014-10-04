IŞİD İngiliz rehineyi öldürdü



İki çocuk babası Alan Henning 2013 yılının aralık ayından beri radikal İslamcıların elindeydi. İngiltere'nin Salford kentinde taksicilik yapan Henning yardım kuruluşu Aid4Syria bünyesinde çalışmak üzere Suriye'ye gitmişti. Yakınları Henning'in Suriye'deki iç savaştan etkilenen sivil halka yardım etmek için ailesini İngiltere'de bırakıp Suriye'ye gittiğini belirtiyor. Alan Henning resmi olmayan bir yardım konvoyuyla bir mülteci kampına giderken IŞİD üyeleri tarafından kaçırılmıştı.

IŞİD, 47 yaşındaki İngiliz rehinenin öldürüldüğü görüntüleri “Amerika ve müttefiklerine yeni bir mesaj” başlığıyla internette yayınladı. Görüntülerde, Henning turuncu renkli bir tutuklu kıyafeti içinde görünüyor. Henning'i infaz eden siyah maskeli kişinin İngilizce aksanı, İskoç David Haines'i öldürülme videosunda konuşan kişinin aksanına büyük benzerlik gösteriyor.

Videoda IŞİD ellerindeki bir başka rehinenin, 24 yaşındaki Amerikan vatandaşı Peter Kassig'in görüntülerine de yer verdi.

İngiltere Başbakanı David Cameron görüntülerden sonra acil olarak istihbarat, ordu ve dış işleri bakanlığından çeşitli bürokratlarla bir araya geldi. Cameron, "İngiltere'nin bu katilleri yakalayarak, adalet önüne çıkarmak için elinden geleni yapacağını" söyledi. ABD Başkanı Barack Obama ve BM Güvenlik Konseyi Alan Henning'in öldürülmesini kınadı.