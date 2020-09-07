'IŞİD'in Türkiye emiri' Mahmut Özden’in Koronavirüs testi pozitif çıktı

Adana’da düzenlenen operasyonunda yakalanan IŞİD'in sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden’de yeni tip Korona virüse (Covid-19) rastlanıldı. Cezaevinde testleri pozitif çıkan IŞİD'lilerin temas ettiği gardiyanlar ve emniyet görevlilerinin karantinaya alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ağustos’ta IŞİD'e yönelik İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığındaki bir hücre üyesi ile bağlantıları tespit edilen örgütün sözde ‘Türkiye emiri’ Mahmut Özden ile ilgili bir gelişme yaşandı. Mahmut Özden ve oğlu Hamza Özden ile aynı operasyonda tutuklanan IŞİD üyesi Hüseyin Coşkun'da Covid-19 tespit edildi.

Testleri pozitif çıkan IŞİD üyelerinin, tutuklu bulundukları cezaevinde özel bölümde karantinaya alındıkları öğrenildi. Söz konusu hücre üyeleriyle temas eden cezaevindeki gardiyan ve diğer emniyet görevlilerine de test yapıldığı ve karantinaya alındıkları kaydedildi.