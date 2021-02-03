IŞİD'in eğitim bakan yardımcısı Sakarya'da tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 2014-2017 yılları arasında terör örgütü IŞİD'in Suriye ve Irak'taki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösteren Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.'nin Sakarya'da yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının yürüttüğü çalışma sonucu Sakarya'da bulunduğu belirlenen Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli terör örgütü IŞİD mensubu, düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtildi.



Şüphelinin terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği, aynı bölgelerde esir ve tutsak aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı bilgisi verildi.

Ürdün uyruklu şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.