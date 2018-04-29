IŞİD ilk kez kadın savaşçılarıyla ilgili bir video yayımladı

IŞİD (Irak Şam İslam Devleti), ilk kez kadın savaşçılarını tanıttığı bir video yayımladı. Videoda, Suriye'nin doğusunda örgüt üyesi erkeklerle birlikte cephede bulunan kadınlar yer alıyor.

Örgüt, Ekim ayında yaptığı bir açıklamada, "çatışmaların yoğunluğu nedeniyle kadınların da artık cihada katılmalarının zorunlu hale geldiğini" belirtmiş ve kadınları cepheye çağırmıştı.

Bu açıklamadan önce örgütün kadınlardan istediği, eşlerine hizmet etmeleri ve de yeni cihatçı nesiller yetiştirmeleriydi.

7 Şubat'ta yayımlanan bu son videoda, vücutları ve yüzleri tamamen kapalı kadın savaşçılar, cephede erkek savaşçıların hemen yanında görülüyor.

Video, IŞİD'in "Halifeliğin İçinden" adlı video dizisi kapsamında yayımlandı ve örgütün Telegram'daki kanallarından paylaşıldı.

BBC İzleme Servisi, videonun cihatçı çevreler içinde tartışma yaratmasının kaçınılmaz göründüğünü bildiriyor.

El Kaide yıllardır, "aşağılanma, tecavüz, işkence ve düşmanlar tarafından öldürülme gibi olasılıkları bertaraf etmek adına" kadınların savaşa katılmasına karşı çıkıyor.