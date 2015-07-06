IŞİD ile YPG arasında Ayn İssa’da şiddetli çatışma

Suriye'nin kuzeyinde Rakka ile Tel Abyad arasındaki Ayn İssa kasabasında, IŞİD ve YPG güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD militanlarının kasabayı ele geçirdiğini duyurdu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; YPG ile birlikte hareket eden Burkan El Fırat Güçleri'nin sözcüsü Şerwan Derviş ise, örgütün kasabadan çıkarıldığını, çatışmalarda bazı IŞİD militanlarını öldürdüklerini söyledi. Şerwan Derviş, "Şimdi kasaba etrafında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. IŞİD kasaba etrafında sadece iki noktada kalmış. Şimdi onları oradan çıkartmak için çatışıyoruz" dedi.

Derviş'in yaptığı açıklamaya göre, IŞİD militanları bu sabah yerel saatle 04:00 sularında Ayn İssa'ya girdi. Burkan El Fırat güçlerinin IŞİD'e karşılık vermesi üzerine, şiddetli çatışmalar yaşandı. Koalisyon uçakları da kasaba çevresinde IŞİD mevzilerini bombaladı.

YPG komutanlarından Hüseyin Koçer de yaptığı açıklamada, IŞİD'in Tel Abyad çevresinde birçok yere saldırdığını, saldırıların YPG güçlerince püskürtüldüğünü söyledi. Koçer, olası saldırılara karşı hazırlıklı olduklarını da belirtti.

Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) askeri kanadı olan YPG, iki hafta önce Burkan El Fırat güçleri ile birlikte Ayn İssa'yı ele geçirmişti. IŞİD'e karşı YPG ile beraber mücadele eden Burkan El Fırat güçleri arasında; muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Şemsu El Şemal, Cephet El Akrad ve Suwal El Rakka birlikleri yer alıyor.

IŞİD'in ele geçirdiği bildirilen Ayn İssa kasabası Rakka'nın 35 kilometre kuzeyinde yer alıyor.