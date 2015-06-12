IŞİD ile muhalifler arasındaki çatışma Kilis sınırında şiddetlendi

İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de, IŞİD ile muhalif gruplar, Kilis sınırına yakın noktalarda çatışmayı sürdürüyor. Muhalifler arasındaki çatışmaların tedirginliğe yol açtığı sınır hattındaki Kilis’te, güvenlik önlemleri de artırıldı.

IŞİD, Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentinin Azez ilçesi ve bu ülkenin Türkiye’ye açılan en büyük sınır kapılarından Öncüpınar’ın karşısındaki Es-Selame Sınır Kapısı’nı ele geçirmek için 15 gün önce saldırı başlattı.

IŞİD’in saldırısına bölgedeki İslami Cephe önderliğinde muhalif grupların oluşturduğu Fetih Ordusu karşılık verdi. Geçen hafta ilerleyişi durdurularak geri püskürtülen IŞİD militanları, yeniden harekete geçti ve sınır hattında ilerlemeye başladı. Türkiye sınırına yakın noktadaki bazı köyleri ele geçiren IŞİD militanları ile Fetih Ordusu bileşenlerinin çatışmaları şiddetlenirken, bu durum sınır hattındaki tedirginliği de artırdı.

Patlamalar endişe yaratıyor

Sınır hattında ilerleyen ve Türkiye sınırındaki bazı köyleri ele geçiren IŞİD, Azez güzergahındaki Havar, Kızıl, Kefergah, Şerif ve Burugat köylerinde de kontrolü ele geçirmeyi hedefliyor. IŞİD’in sınır hattındaki ilerleyişini engellemek isteyen muhaliflerin de karşılık vermesiyle yaşanan çatışmalar Türkiye tarafında da tedirginliğe yol açıyor. Sınır hattındaki köylerde yaşayanlar, silah seslerinin yanı sıra sıkça duyulan patlama sesleriyle büyük endişe yaşıyor. Patlamaların ardından Suriye tarafından yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri de sınır hattında çatışmaların yoğunlaşması ile güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demitaş, Diyarbakır'da Hüda Par'a yakın Yeni İhya Derneği Başkanı Aytaç Baran'ın öldürülmesi ve ardından çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı. “Diyarbakır'da kirli bir tezgah sahneleniyor” diyen Demirtaş, “Sokakta karşı karşıya getirme senaryolarına karşı herkes bilinçle hareket etmeli ve sokaktan çekilmelidir” ifadesini kullandı.

Demirtaş’ın twitterdan yaptığı açıklama şöyle:

Diyarbakır'da kirli bir tezgah sahneleniyor. İç çatışmayı tetiklemek istiyorlar. Bütün Partiler sabırla ve ortak akılla hareket etmelidir.Siyasi sorumluluk sahibi olanlar diyalogla bu tür tezgâhları boşa çıkarabilecek olgunlukta davranmalıdırlar. Sokakta karşı karşıya getirme senaryolarına karşı herkes bilinçle hareket etmeli ve sokaktan çekilmelidir. Sahte hesaplar üzerinden sosyal medyayı tahrik için kullananlara riayet edilmemelidir. İntikam ve kin kusan hiç kimse iyi niyetli olamaz.