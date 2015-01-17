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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD ile mücadeleye Japon desteği

Japonya IŞİD ile mücadele eden Ortadoğu ülkelerine 200 milyon dolar yardım yapacağını açıkladı.

17 Ocak 2015 13:03


Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yardımın askeri olmadığını altyapının geliştirilmesi amacıyla yapılacağını belirtti.

Başbakan Abe "Bu bölgede terörizmin genişlemesine ya da kitle imha silahlarının yayılmasına izin verecek olursak uluslararası devletler topluluğunun bundan ölçülemez bir kaybı olur" diye konuştu.

Şinzo Abe hükümetinin Ortadoğu genelinde de insani yardım ve altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere ülkelere 2,5 milyar dolar yardımda bulunacağını ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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