IŞİD ile mücadeleye Japon desteği



Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yardımın askeri olmadığını altyapının geliştirilmesi amacıyla yapılacağını belirtti.

Başbakan Abe "Bu bölgede terörizmin genişlemesine ya da kitle imha silahlarının yayılmasına izin verecek olursak uluslararası devletler topluluğunun bundan ölçülemez bir kaybı olur" diye konuştu.

Şinzo Abe hükümetinin Ortadoğu genelinde de insani yardım ve altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere ülkelere 2,5 milyar dolar yardımda bulunacağını ifade etti.