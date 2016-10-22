IŞİD ile mücadelede AWACS'lar devreye giriyor

Kuzey Atlantik İttifakı NATO'nun terör örgütü IŞİD ile mücadelede kullanılmak üzere Türkiye'de üslendirdiği erken uyarı sistemi donanımlı AWACS uçaklarının keşif uçuşlarına önümüzdeki hafta başlanacağı bildirildi.
"Welt am Sonntag" gazetesinin haberine göre keşif uçuşları ilk aşamada Konya Ana Jet Üssü'nden havalanacak tek AWACS uçağı ile yapılacak.
Almanya Federal Cumhuriyeti Meclisi'nin kasım ayında yapacağı IŞİD ile mücadele koalisyonundaki görev süresini uzatma oylamasına kadar keşif uçuşlarına Alman askerleri katılmayacak.
Alman mürettebatlı AWACS uçakları Suriye Irak hava sahasına girmeyecek.
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DW, afp/AG, BS