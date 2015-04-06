IŞİD ile bağlantılı 17 gözaltı



Malezya Emniyet Müdürü Halid Ebu Bekir, zanlılardan ikisinin kısa bir süre önce Suriye'den döndüğünü kaydetti.

Ebu Bekir, zanlıların kimliği ya da planları konusunda başka ayrıntı vermedi.

Malezyalı yetkililer, Irak ve Suriye'deki çatışmaların ülkede radikalleşmeye yol açacağı endişesi taşıyor.

Malezya polisinden yapılan açıklamada, ocak ayında IŞİD bağlantılı ya da sempatizanı olduğu şüphesiyle 120 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Polis, o dönem 67 Malezyalı'nın Irak ya da Suriye'deki çatışmalara katıldığı bilgisine sahip olduklarını ve 5'inin öldüğünü kaydetmişti.

Malezya'da geçen hafta yeni bir terörle mücadele yasası kabul edildi.

İnsan hakları örgütleri, yasanın resmi makamlara terör şüphelilerini mahkemeye çıkarmadan sınırsız şekilde gözaltında tutma yetkisi verdiği gerekçesiyle eleştiriyor.