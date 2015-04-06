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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD ile bağlantılı 17 gözaltı

Malezya polisi, başkent Kuala Lumpur’da terör eylemleri planladığı gerekçesiyle 17 kişiyi gözaltına aldı.

06 Nisan 2015 14:55


Malezya Emniyet Müdürü Halid Ebu Bekir, zanlılardan ikisinin kısa bir süre önce Suriye'den döndüğünü kaydetti.

Ebu Bekir, zanlıların kimliği ya da planları konusunda başka ayrıntı vermedi.

Malezyalı yetkililer, Irak ve Suriye'deki çatışmaların ülkede radikalleşmeye yol açacağı endişesi taşıyor.

Malezya polisinden yapılan açıklamada, ocak ayında IŞİD bağlantılı ya da sempatizanı olduğu şüphesiyle 120 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Polis, o dönem 67 Malezyalı'nın Irak ya da Suriye'deki çatışmalara katıldığı bilgisine sahip olduklarını ve 5'inin öldüğünü kaydetmişti.

Malezya'da geçen hafta yeni bir terörle mücadele yasası kabul edildi.

İnsan hakları örgütleri, yasanın resmi makamlara terör şüphelilerini mahkemeye çıkarmadan sınırsız şekilde gözaltında tutma yetkisi verdiği gerekçesiyle eleştiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MalezyaKuala LumpurEmniyet Müdürü Halid Ebu BekirSuriyeBekirIrakIŞİDMalezyalı IrakDeutsche Welle Türkçe AFP BS/HS

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