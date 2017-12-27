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Dünya

"IŞİD ile asıl mücadele geride kaldı; artık asıl amaç El Nusra’yı yok etmek"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de artık asıl amaçlarının El Nusra'yı yok etmek olduğunu söyledi

27 Aralık 2017 21:35

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de IŞİD ile mücadelenin sona erdiğini, terörle mücadelenin asıl amacının El Nusra’yı yok etmek olduğunu söyledi. 

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov “IŞİD ile asıl mücadele geride kaldı. Artık asıl terörle mücadele El Nusra’yı yok etmek. Bu terör örgütü Suriye ordusu ile mücadele için dışarıdan yardım alıyor” dedi.

Lavrov, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin Suriye hükümeti ve Cenevre’de muhalif birlikler arasında direk diyalog kurulmasına yardımcı olacağını da ekledi.

Nusra Cephesi, Suriye'de Rusya ile birlikte ateşkes bölgeleri ilan eden Türkiye tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor. Rus ordusu, Eylül 2015'ten itibaren Suriye'de operasyonlara doğrudan dahil oldu.

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