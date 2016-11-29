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BBC Türkçe

IŞİD iki Türk askerini esir aldığını iddia etti

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab kasabası yakınlarında iki Türk askerini esitr aldığını öne sürdü.

29 Kasım 2016 23:47

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab kasabası yakınlarında iki Türk askerini esir aldığını öne sürdü.

IŞİD bağlantılı Amak ajansının Telegram üzerinden geçtiği haberde, askerlerin El Bab'ın batısında yer alan El Dana köyünde esir alındığıı duyuruldu.

Amak konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Türkiye ve desteklediği, muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bir süre önce 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, IŞİD'in elinde bulunan El Bab kasabasını almak için operasyona başlamıştı.

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