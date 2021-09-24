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IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kişi sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

24 Eylül 2021 12:23

Kayseri'de Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilip polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD’in eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 4 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüpheli 4 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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