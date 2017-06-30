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"IŞİD Halep'ten tamamen çekildi" iddiası

Itriye-Rasafa yolunu geri almasının ardından IŞİD'in Halep'te kontrol ettiği son bölgeden de çekildiği ileri sürüldü

30 Haziran 2017 18:31

IŞİD’in Halep vilayetinde kontrol ettiği son bölgeden çekildiği iddia edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yöneticisi Rami Abdülrahman "Örgüt, 4 yıl boyunca varlık gösterdikten sonra artık Halep'in dışında" dedi.

Sputnik'in haberine göre Gözlemevi, Suriye ordusunun Hanaser'in doğusundaki bölgelerle Itriye-Rasafa yolunu geri almasının ardından IŞİD'in Halep'te kontrol ettiği son bölgeden geri çekildiğini açıkladı.

Abdülrahman açıklamasında "IŞİD 17 kasaba ve köyden çekildi. Örgüt, 4 yıl boyunca varlık gösterdikten sonra artık Halep'in dışında" dedi.

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