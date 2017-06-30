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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD Halep'ten tamamen çekildi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD’in Halep’te elinde kalan son 17 köyü de terk ederek yaklaşık dört yıl sonra kentten tamamıyla çekildiğini açıkladı. Bilgi, Suriye askeri kaynakları tarafından doğrulandı.

30 Haziran 2017 20:24

Suriye ordusu ve orduya bağlı müttefik güçlerin IŞİD’e karşı yürüttüğü mücadelede, örgütün yaklaşık dört yıl sonra kenti tamamen boşalttığı duyuruldu.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Başkanı Rami Abdel Rahman, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada IŞİD'in Halep'teki 17 köyden çekildiğini ve böylelikle Halep’i tamamıyla terk ettiğini söyledi.

Suriye rejim güçlerinin Halep'in güneydoğusunda belirli bir süredir ilerlediğini aktaran Rahman, rejim güçlerinin perşembe gecesi Hama'yı batıya ve kuzeydoğuda da Rakka'ya bağlayan otoyolu ele geçirdiğini belirtti.

Rahman, bu otoyolun ele geçirilmesinin IŞİD'in bölgeden çekilmesini sağladığını ifade etti. IŞİD militanlarının bölgeden çekildiği bilgisi bir Suriyeli ordu görevlisi tarafından da teyit edildi.

İsminin gizli kalması koşuluyla AFP'ye konuşan Suriyeli askeri kaynak, "Ordunun operasyonu devam ediyor ve IŞİD Halep'in kırsal kesimlerini terk ederek Hama ve Rakka'nın kırsalına doğru çekilmeye başladı” dedi.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/DÇ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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