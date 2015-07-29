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IŞİD Halep'te bomba yüklü 2 araç patlattı; 2 ölü

Saldırıda yaralanan 5 Suriyeli'den 2'si hayatını kaybetti

29 Temmuz 2015 12:07

Suriye'nin Kilis'e komşu Halep kentine bağlı Mera ve Azez ilçelerindeki Özgür Suriye Ordusu'nun kontrol noktalarına IŞİD militanları tarafından bomba yüklü 2 araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan ve tedavi için Kilis'e getirilen Suriyeli 5 yaralıdan 2'si hayatını kaybetti.

Kilis'e komşu Suriye 'nin Halep kentine bağlı Mera ve Azez ilçelerindeki Özgür Suriye Ordusu'na ait 2 kontrol noktasına gecesaatlerinde IŞİD militanları tarafından bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi. Yerel kaynakların bazı kişilerin hayatını kaybettiğini bildirdiği saldırıda yaralanan 5 Suriyeli, bölgedeki araçlarla Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi. Burada ambulanslara alınan 5 kişi, tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'si yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 2'si de Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

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