IŞİD, haberleşme için mobil uygulama yaptı

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan IŞİD, kendi mobil uygulamasını yaptı. Kendi iç haberleşmesi için yaptığı uygulama şifrelenmiş Android telefonlara indirilebiliyor.

NTV’nin haberine göre örgütün Facebook, WhatsApp ve Twitter gibi platformları son derece etkin kullandığını belirterek militanların bu platformları haberleşmek amacı ile de kullandığının altını çizen Güvenlik analisti Michael Smith, IŞİD'in bir süredir daha güvenli bir platform yaratmak için çalışmalar yaptığını belirtiyor.

IŞİD'in bu çalışmalar kapsamında oluşturduğu mobil uygulaması şifrelenmiş Android akıllı telefonlara indirilebiliyor ve militanlar söz konusu uygulamayı mesajlaşmak için kullanıyor.

Uygulamanın aynı zamanda IŞİD'in eylem videolarının izlenebildiği ve 'dünya çapındaki başarılı eylemlerin' an be an takip edilebildiği bir platform olduğu da vurgulanıyor.

Paris'teki saldırıların ardından IŞİD militanlarının koordinasyonu sağlamak için benzer bir yönteme başvurduğu raporlarda da yer almıştı.