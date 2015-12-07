T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD, haberleşme için mobil uygulama yaptı

Uygulamada IŞİD'in eylem videoları da izlenebiliyor

07 Aralık 2015 17:27

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan IŞİD, kendi mobil uygulamasını yaptı. Kendi iç haberleşmesi için yaptığı uygulama şifrelenmiş Android telefonlara indirilebiliyor.

NTV’nin haberine göre örgütün Facebook, WhatsApp ve Twitter gibi platformları son derece etkin kullandığını belirterek militanların bu platformları haberleşmek amacı ile de kullandığının altını çizen Güvenlik analisti Michael Smith, IŞİD'in bir süredir daha güvenli bir platform yaratmak için çalışmalar yaptığını belirtiyor. 

IŞİD'in bu çalışmalar kapsamında oluşturduğu mobil uygulaması şifrelenmiş Android akıllı telefonlara indirilebiliyor ve militanlar söz konusu uygulamayı mesajlaşmak için kullanıyor. 

Uygulamanın aynı zamanda IŞİD'in eylem videolarının izlenebildiği ve 'dünya çapındaki başarılı eylemlerin' an be an takip edilebildiği bir platform olduğu da vurgulanıyor.

Paris'teki saldırıların ardından IŞİD militanlarının koordinasyonu sağlamak için benzer bir yönteme başvurduğu raporlarda da yer almıştı.

ETİKETLER

ışidörgüttelefonuygulamamobilapplikasyonappandroid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24