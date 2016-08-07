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Dünya

IŞİD güvenli bölgeye gitmek isteyen 60 sivili öldürdü

Bazı sivillerin tarım arazilerinin ateşe verilmesi sonucu yanarak öldüğü öğrenildi

07 Ağustos 2016 01:50

Terör örgütü IŞİD'in, Irak'ta Kerkük'ün Havice ilçesinde güvenli bölgelere kaçmak isteyen 60 sivili öldürdüğü açıklandı.

Havice Kaymakamı Sebhan el-Cuburi, yaptığı açıklamada, "Dün ilçeden kaçmak isterken IŞİD tarafından yakalanan aralarında bir kadının da bulunduğu 60 sivil el-Bıgara askeri üssüne götürülüp orada öldürüldü" dedi.

Cuburi, peşmerge mevzilerine doğru yola koyulan bazı sivillerin ise "militanların tarım arazilerini ateşe vermesi sonucu yanarak öldüğünü" belirtti. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) dün yapılan açıklamada, Irak'ta 3 bine yakın kişinin terör örgütü IŞİD tarafından esir alındığından endişe duyulduğu kaydedilmişti. 

Terör örgütü IŞİD Haziran 2014'ten bu yana Havice ilçesini elinde tutuyor.

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