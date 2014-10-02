IŞİD giderek yaklaşıyor



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, Kobani çevresinde IŞİD militanları ile Kürt PYD güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Örgüt, IŞİD militanlarının kentin sınırına birkaç yüz metre kadar yaklaştığı, Kürtlerin olası bir silahlı mücadeleye hazırlandığını aktardı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdül Rahman, Türkiye topraklarından çatışma sesleri duyulduğunu, cihatçıların kenti kuzeyine kadar çevrelediğini belirtti. Rahman, IŞİD militanlarının kente her an girebileceğine dair endişenin büyük olduğunu, bunun gerçekleşmesi halinde IŞİD'in büyük bir başarı elde edeceğini ve Türkiye sınırında uzun bir hattı kontrolü altına almış olacağını ifade etti.

PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin IŞİD'in olası saldırısına karşı teyakkuza geçtiği ifade edilirken, 70 bin nüfusluk kentte sadece birkaç bin kişinin kaldığı belirtiliyor. Kobani Kantonu Eş Başkanı Enver Müslim ise IŞİD'e karşı 5 ila 6 bin kişinin hazır olduğunu, birkaç bin sivilin de kentte olduğunu kaydetti.

Welati haber portalında yer alan habere göre, ABD ile Arap müttefiklerinden oluşan koalisyon Kobani'nin doğu ve güneyinde IŞİD mevzilerini bombalamayı sürdürüyor.

"Çözüm süreci sonlanır"

Öte yandan PKK da Kobani ile ilgili olarak Ankara'ya uyarıda bulundu. İmralı'ya giden HDP heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını yazılı bir açıklama ile duyurdu. Öcalan'ın "Kobani kuşatması sıradan bir kent kuşatması olmanın çok ötesinde, sadece Kürt halkının demokratik kazanımlarını hedeflemekle kalmayıp Türkiye’yi de yeni bir darbe sürecine sokacaktır" dediği aktarıldı.

Öcalan açıklamasında, "katliam girişiminin amacına ulaşması halinde çözüm sürecinin de sonlanacağını" ifade etti. Öcalan, "Türkiye'de çözüm süreci ve demokrasi yolculuğunun çökmesini istemeyenleri Kobani için sorumluluk üstlenmeye" çağırdığını kaydetti. Türk hükümeti ile PKK arasında 2012 yılında barış görüşmeleri başlatılmıştı.