IŞİD: Gaziantep, Nizip, Karkamış ve Kilis en büyük hedeflerimiz!

IŞİD, kontrol ettiği camilerde “Gaziantep, Nizip, Karkamış ve Kilis en büyük hedeflerimiz” diye hutbe verdi. Hutbede, bölgedelerde halkın mülteci konumuna düşeceğini iddia etti.

Yeni Şafak’ın haberine göre, geçen haftaki Cuma namazında IŞİD imamlarının Suriye'nin IŞİD kontrolündeki bölgeleri olan Bab, Mumbuç, Cerablus bölgelerinde okudukları hutbelerde, Gaziantep, Nizip, Karkamış ve Kilis'in bundan sonra IŞİD'in en büyük hedefleri arasında olduğu duyuruldu.

IŞİD imamları hutbede bu merkezlerde halkın çok yakında mülteci konumuna düşeceğini, bu durumun IŞİD ile Türkiye savaşının yeni bir boyutu olduğunu da öne sürdü.

Kilis'e yönelik roket saldırısının artması ve Gaziantep'teki bombalı araçla yapılan intihar saldırısı IŞİD'in harekete geçirildiğinin işareti olarak kabul ediliyor.