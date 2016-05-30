IŞİD füzeleri evden mi atıyor?

IŞİD’in Suriye'den Kilis’i hedef alan Katyuşa füzelerini sivillerden alınan evlerden gönderdiği iddia edildi. Füzeleri Savran’daki bir evden atan IŞİD'in, füzelerin çıkış rampalarını gizlemek için bu yöntemi seçtiği belirlendi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'nin sınırında bulunan Suriye köylerinden terör örgütü IŞİD tarafından Kilis'e atılan füze atışlarının, sivillerin terk ettiği evlerden yapıldığı ortaya çıktı.

Bugüne kadar Türkiye'de 23 kişinin ölmesine neden olan IŞİD füzelerinin çıkış rampalarını gizlemek için sivillerden evleri gasp ettiği öğrenildi.

IŞİD'in Kilis ve diğer yerleşim birimlerini vuran füzeleri genellikle Suriye köylerinden Safran, Toybuk ve Hötümlet'ten attığı tespit edildi. Türkiye'nin füzelerin geldiği yerleri havadan ve karadan gözlem altına alması üzerine IŞİD'in yeni yöntemler uyguladığı ortaya çıktı.

IŞİD, füze rampaları için ormanlık alan, yeraltı sığınağı ve hareketli rampa seçenekleri ile birlikte dikkat çekmemek amacıyla sivillerin yaşadığı evleri de kullanmaya başladı. Katyuşa füzelerini Halep'in kuzerinde yer alan Savran kasabasından attığı tespit edilen IŞİD'in, füze rampalarını yerleştirmek için sivillerin evlerini gasp ettiği belirlendi. Savran kasabasında IŞİD tarafından seçilen ev, kasabanın en büyük camisinin yanında yer alıyor. Füze ateşlemekte kullanılan evin çevresinde bulunan diğer evlerde yüzlerce sivil ikamet ediyor.

23 sivil hayatını kaybetti



Başta Kilis'in Elbeyli kasabası ve sınıra yakın köyler olmak üzere Gaziantep bölgesini vuran IŞİD füzeleri bugüne kadar 8'i Suriyeli mülteci olmak üzere 23 sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu. Örgütün Rus tipi füzeler ve 130 milimetrelik havan topları dahil 40 kilometre menzilli roket ve füzelere sahip olduğu biliniyor.

Türkiye vurdu



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik atışları ve koalisyon uçaklarının hava harekatları sonucu 40 IŞİD'li öldürüldü, 4 Katyuşa mevzisi, 4 araç, 2 zırhlı personel taşıyıcı ve 2 mühimmat deposu imha edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü IŞİD tarafından Suriye'den Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine önceki gün 10.45'te atılan roket mermisinin parçalanarak boş araziye düşmesinin ardından teröristlerin atış yaptığı mevziler, TSK'ya ait hedef tespit sistemleriyle belirlendi.