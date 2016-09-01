IŞİD futbol kurallarını baştan yazdı; sakatlanan oyuncu intikam alacak!

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinde futbol maçlarında hakemlerin görev almasını, “Allah’a değil FIFA’nın kurallarına göre karar alıyorlar” diyerek yasakladığı belirtildi. Örgüt, sahada yaralanan ya da sakatlanan futbolcuların ‘kısas’ yöntemine uygun olarak rakiplerinden intikam almasını öngören bir kural getirdi.

Sputnik’in İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasından aktardığı habere göre, IŞİD Suriye’de kontrolü altında tuttuğu bölgelerde futbolun kurallarını adeta ‘yeni baştan yazdı’.

Uluslararası futbol kurallarının ‘şeriata aykırı’ olduğunu kaydeden örgüt, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) kuralları doğrultusunda karar alan hakemlerin ‘Allah’ın yüceliğine aykırı hareket ettiğini’ savundu. Ayrıca maçlarda yaralanan futbolcuların ‘kısas’ yöntemine uygun olarak rakiplerinden ‘intikam almasını’ ya da tazminat talep etmesini öngören yeni bir kural da getirildi.