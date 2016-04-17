"IŞİD, Euro 2016'da sinir gazı saldırısı düzenleyebilir"

İngiltere'de yayımlanan Sunday Times gazetesi, İngiliz yetkililerinin Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Rusya'yla ile İngiltere arasında oynanacak karşılaşmada sinir gazı saldırısında bulunabileceği endişesini taşıdığını yazdı. Karşılaşma 11 Haziran'da Marsilya'da oynanacak.

İngiltere ve Rusya'nın Suriye'deki IŞİD hedeflerini bombaladığına, Euro 2016'ya ev sahipliği yapan Fransa'nın da IŞİD karşıtı koalisyonun üyesi olduğuna dikkat çeken gazetesi, Marsilya'da düzenlenecek bir saldırının örgüt için "üçlü zafer" anlamına geleceğini belirtti.

Gazeteye göre Fransa polisi, Kasım'da Paris, geçen ay da Brüksel'de saldırılar düzenleyen IŞİD'in "süper hücresinin" yeni hedef olarak Eurıo 2016'yı seçmiş olabileceğinden endişe ediyor.

Bu nedenle, IŞİD'in taraftarları hedef alacak bir sinir gazı ya da intihar saldırısına karşı önlem alınacağı belirtiliyor.

Sunday Times, İngiliz terörle mücadele ekiplerinin Euro 2016'nın organizatörleriyle görüşmeler yaptığını aktardı.