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Dünya

IŞİD, esir İngiliz gazeteciye 'Kobanê düştü' haberi yaptırdı

Kobanê’den çekilen görüntülerin de yayımlandığı videoda Cantlie, Kobanê’nin IŞİD kontrolüne girdiğini iddia etti

28 Ekim 2014 09:52

Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD), 2012 yılının Kasım ayından bu yana elinde esir tuttuğu İngiliz gazeteci John Cantlie’ye Kobanê’den haber yaptırdı.

IŞİD’e ait insansız hava aracıyla Kobanê’den çekilen görüntülerin de yayımlandığı videoda Cantlie, Kobanê’nin IŞİD kontrolüne girdiğini iddia etti.

Cantile, ABD’nin yarım milyar dolarlık hava saldırılarının hiçbir işe yaramadığını ve kent merkezinin IŞİD militanlarının kontrolüne girdiğini söyledi.

Batı medyasını Kobanê gerçeklerini saptırmakla suçlayan 43 yaşındaki Cantlie, “Şu anda PKK’nın sözde güvenli bölgesindeyim ve etrafımda batılı bir gazeteci göremiyorum” dedi.

ABD’nin hava saldırılarının IŞİD’i hiçbir yerde durduramayacağını ileri süren Cantlie, “Gönderdikleri silahlar da doğrudan mücahitlerin eline geçti” diye konuştu.

Selefiler gibi bıyıksız sakal bıraktığı gözlemlenen Cantlie’e daha önce yayımlanan bir videoda, “Batı medyasının ve IŞİD’in arkasındaki gerçekleri açıklayacağım” demişti.

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