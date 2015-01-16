IŞİD eşcinsel oldukları gerekçesiyle iki kişiyi metrelerce yüksekten attı

Musul yakınlarındaki Ninova kentinde iki erkek eşcinsel oldukları gerekçesiyle yüksek bir binadan aşağıya atıldı

posta.com.tr'nin haberine göre, terör örgütü IŞİD, kanlı katliamlarına devam ediyor. Son olarak 7 yaşındaki çocuğa katliam yaptıran IŞİD bu defa eşcinsel diye 2 kişiyi yüksek bir binadan metrelerce aşağıya attı.

Musul yakınlarındaki Ninova kentinde gerçekleştirilen cinayet anları örgüt militanları tarafından kameraya da alındı. Elleri arkadan bağlanan ve gözleri de kapatılan 2 erkek, eşcinsel ilişki yaşadıkları gerekçesiyle yüksek bir binadan aşağıya böyle atıldı.