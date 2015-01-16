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Dünya

IŞİD eşcinsel oldukları gerekçesiyle iki kişiyi metrelerce yüksekten attı

IŞİD, Ninova kentinde iki erkeği, bir binadan aşağıya atarak öldürdü

16 Ocak 2015 18:16

Musul yakınlarındaki Ninova kentinde iki erkek eşcinsel oldukları gerekçesiyle yüksek bir binadan aşağıya atıldı

 posta.com.tr'nin haberine göre, terör örgütü IŞİD, kanlı katliamlarına devam ediyor. Son olarak 7 yaşındaki çocuğa katliam yaptıran IŞİD bu defa eşcinsel diye 2 kişiyi yüksek bir binadan metrelerce aşağıya attı.

Musul yakınlarındaki Ninova kentinde gerçekleştirilen cinayet anları örgüt militanları tarafından kameraya da alındı. Elleri arkadan bağlanan ve gözleri de kapatılan 2 erkek, eşcinsel ilişki yaşadıkları gerekçesiyle yüksek bir binadan aşağıya böyle atıldı.

 

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