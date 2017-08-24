IŞİD: Endülüs’ü yeniden halife toprağı yapacağız

Terör örgütü IŞİD, internetten yayınladığı bir videoda İspanya'ya yönelik yeni tehditlerde bulundu. Videoda konuşan bir IŞİD militanının, İspanya'nın turistik bölgesi Endülüs'ü "halife toprağı yapacağız" dediği görülüyor.

Euronews'in haberine göre, İspanya, 17 Ağustos Katalonya saldırılarının ardından ülke çapında, özellikle turistik bölgelerde güvenlik önlemlerini artırdı. Kent merkezlerinde polis devriyeleri sıklaşırken, Barcelona’dakine benzer araçlı saldırılara karşı bariyerler yerleştirildi. Alicante’de güvenlik bariyerlerinin saksı içinde ağaç şeklinde konulduğu görüldü.

Hükümet güvenlik zaafına yol açmaması için ek tedbirlerle ilgili detaylı bilgi paylaşmayacağını duyurdu.

Gözaltına alınan zanlılar turistik mekanlara yönelik daha geniş çaplı saldırı hazırlığında olduklarını itiraf etmişti.

Diğer yandan, IŞİD yayınladığı bir video ile İspanya’yı tehdit etti. İlk kez İspanyolca hazırlanan propaganda videosunda IŞİD, “Endülüs’ü yeniden halife toprağı yapacaklarını” savundu ve İspanya’da yeni saldırılar düzenleyeceklerini söyledi. Bir internet sitesinde yayınlanan videoda İspanya çapında IŞİD’ bağlı çok sayıda hücrenin saldırı için hazır beklediği öne sürüldü.

Ne olmuştu?

Terör örgütü IŞİD, Barcelona'da gerçekleştirdiği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Terör örgütü IŞİD, bir açıklama yaparak saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Olay sonrası İspanya'da 3 günlük yas ilan edildi.