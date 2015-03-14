IŞİD, Endonezyalılara 10 bin dolar maaş önermiş

Suriye sınırında yakalanan Endonezyalılar, internet üzerinden irtibat kurdukları IŞİD üyelerinin kendilerine kişi başı aylık 10 bin dolar vadettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, IŞİD'e katılmak için Suriye geçmek isterken yakalanan 11'i çocuk 16 Endonezyalı'nın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesindeki işlemleri sürüyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, internet üzerinden irtibat kurdukları IŞİD üyeleriyle Suriye'ye gitme konusunda anlaşan Endonezyalılar, bir tur şirketi aracılığıyla Türkiye'ye geldi.



İstanbul'da bir otelde konaklayan Endonezyalılar, çarşamba günü erken saatlerde, tur görevlilerine haber vermeden otelden ayrıldı. İstanbul'dan otobüsle Gaziantep'e gelen Endonezyalılar, temin ettikleri bir minibüsle, Suriye'ye geçmek üzere sınıra hareket etti.



Bu sırada bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları minibüsteki 2 erkek, 3 kadın ve 11 çocuktan oluşan Endonezyalıları gözaltına aldı. Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne getirilen Endonezyalılar, alınan ifadelerinde, ülkelerinde maddi güçlük çektiklerini söylediler.



Endonezyalılar, IŞİD'in Suriye'ye gitmeleri halinde kendilerine her ay kişi başı 10 bin dolar ödeme vaadinde bulunduğunu anlattı. Yabancılar Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri süren Endonezyalılar, sınır dışı edileceği bilgisini de geçti.