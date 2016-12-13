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IŞİD El Bab'a bin hendek kazmış

Kent içinde çok fazla bombalı araç ile intihar saldırısı timinin dolaştığı bilgisi de verildi

13 Aralık 2016 16:19

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki yerel istihbarat kaynakları ile insansız hava araçları aracılığıyla elde ettiği bilgilere göre, IŞİD El Bab'ın girişine  operasyonu yavaşlatmak amacıyla bine yakın hendekin kazıldığı bildirildi.

Türkiye sınırına 30 kilometre mesafede bulunan El Bab'daki bazı hendeklerin genişliği tank ve diğer zırhlı araçların geçmesini engellemek amacıyla 2 metreyi buluyor. Kent içinde çok fazla bombalı araç ile intihar saldırısı timinin  dolaştığı bilgisi de var.

 

İki asker yaralandı

 

Öte yandan dün Fırat Kalkanı operasyonunda yaralanan 2 Türk askeri, helikopterle getirildikleri Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. 

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