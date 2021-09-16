IŞİD'e sempati duyup Suriye'ye giden Şamima Begüm: Pişmanım, İngiltere'ye terörle mücadelede yardımcı olmak istiyorum

Marie Jackson - BBC News

15 yaşında IŞİD'e katılmak için İngiltere'den Suriye'ye giden Şamima Begüm, örgüte katılmanın pişmanlığını ömür boyu taşıyacağını ve "İngiltere'ye terörle mücadelede yardım etmek istediğini" söyledi.

BBC'ye konuşan Begüm, Suriye'de bir kampta "çürümek" yerine topluma fayda sağlayabileceğini belirtti.

Begüm BBC muhabiri Josh Baker'ın "Dünya çapında soykırımlar ve cinayetler işleyen bir grubun parçası olmak sizi nasıl hissettiriyor?" sorusuna "Midemi ağrıtıyor. Kendimden nefret etmeme yol açıyor" diye yanıt verdi.

Begüm, "Bazı insanların ne yaparsam yapayım değiştiğime ve yardım istediğime inanmayacağını biliyorum" dedi ve ekledi:

"Fakat kalplerinde azıcık merhamet, şefkat ve empati olanlara sesleniyorum: Yüreğimin tüm derinliğiyle söylüyorum ki, Suriye'ye adımımı attığım andan itibaren aldığım her karardan çok pişmanım ve hayatımın geri kalanında bununla yaşayacağım.

"Kimse benim kadar kendinden nefret edemez. Yapabileceğim tek şey özür dileyip ikinci bir şans istemek."

İngiltere, Begüm'ün vatandaşlığını iptal etmişti

22 yaşındaki Begüm, IŞİD'de aktif bir rol üstlenmekle suçlansa da kendisi bu suçlamayı reddediyor.

İngiltere, Begüm'ün vatandaşlığını iptal etmişti.

Suriye'ye gittikten sonra üç yıl boyunca bir Hollanda vatandaşıyla evli kalan Begüm, 2019'da ülkedeki bir kampta dokuz aylık hamileyken bulunmuştu.

Bebeği doğumdan sonra zatürree nedeniyle hayatını kaybeden Begüm, daha önce iki bebeğinin daha öldüğünü açıklamıştı.

O dönem de basına konuşan Begüm, uluslararası koalisyonun IŞİD'in elinde bulunan kentlere düzenlediği hava saldırılarını 2017'de Manchester kentinde 22 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan bombalı saldırıya benzetmiş ve Manchester saldırısının "intikam" olduğunu söylemişti.

Begüm BBC'ye verdiği söyleşide, bugüne kadar gerçek düşüncelerini yansıtamadığını söyledi, İngiltere'ye dönmesine izin verilirse IŞİD'in insanları Suriye'ye gitmeye nasıl ikna ettiği ve radikalleşme riski olan insanlarla nasıl konuşulması gerektiği gibi konularda tavsiyeler verebileceğini aktardı.