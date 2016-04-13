IŞİD denetimindeki Cerablus'tan sınırı geçen 4 kişiye ateş açıldı; 1 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, yasa dışı yollarla IŞİD denetimindeki Suriye'nin Carablus kentinden Türkiye'ye geçmeye çalışırken askerler tarafından fark edilen ve uyarılara rağmen geri dönmedikleri bildirilen 4 kişilik grubun üzerine ateş açıldı. Askerlerin açtığı ateşle yaralanan kişi götürüldüğü hastanede hayatını kaybederken, biri Türk, 2'si Fas uyruklu 3 kadının ise gözaltına alındığı aktarıldı.

Doğan Haber ajansı’nın (DHA) haberine göre, olay, gece saat 22.00 sıralarında Karkamış'ın Kıvırcık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suriye sınır hattında devriye görevi yapan Hudut Birliği görevlisi askerler, 3'ü kadın 4 kişilik grubun Carablus bölgesinden Türkiye'ye geçmeye çalıştığını fark etti.

Uyarı ateşi açıldı

Askerlerin geri dönmeleri yönünde uyarısına grupta bulunanların yanıtsız kaldığı ve sınırı geçmeyi sürdürdüğü bildirildi. Askerlerin yeniden durmaları yönünde havaya açtığı uyarı ateşi açtığı öne sürüldü. Ardından sınırı geçen grubun üzerine ateş açıldı. Askerlerin ateş açmasıyla duran grupta bulunan 3 kadın gözaltına alınırken, yaralanan grubun erkek üyesi de ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öldürülen kişi Sivas nüfusuna kayıtlı

Acil serviste tedaviye alınan yaralı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Yaşamını yitiren ve üzerinden çıkan kimlikte Sivas nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Emrullah A. olduğu saptanan kişinin kıyafetleri ile eşyalarına incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu.

3 kadından biri Konya nüfusuna kayıtlı

Askerler tarafından gözaltına alınarak Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen diğer 3 kadının 2'sinin Fas uyruklu olduğu, diğer kadının ise Konya nüfusuna kayıtlı 19 yaşındaki Ş.E. olduğu belirlendi. IŞİD üyesi oldukları belirlendiği öne sürülen şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.

İşlemleri devam eden kadın şüphelilerin bugün 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'özel güvenlik bölgesini ihlal etmek' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yaşananların ardından güvenlik güçleri IŞİD denetimindeki Carablus ile komşu olan Karkamış sınırında önlemlerini artırdı.