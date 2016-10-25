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IŞİD davasının ilk duruşmasında 12 sanık tahliye edildi!

2 polisin şehit olduğu, davada 15 kişi tutuklu bulunuyordu

25 Ekim 2016 22:01

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde 26 Ekim 2015 tarihinde 2 polisin şehit olduğu, 5 polisin yaralandığı ve 7 IŞİD’linin öldürülmesi ile ilgili açılan IŞİD davasının bugün yapılan ilk duruşmasında 15 tutuklu sanıktan 12'si tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) habeirne göre, Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 26 Ekim 2015 tarihinde 2 polisin şehit olduğu, 5 polisin yaralandığı, 7 IŞİD'li militanın ölü ele geçirildiği operasyondan sonra açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

15'i tutuklu 2'si tutuksuz 17 sanığın hazır bulunduğu duruşmada, kimlik tespitinden sonra savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Savcı, sanıklar için ön görülen ceza miktarı ve verilmesi beklenen cezanın dikkate alınarak tutuklama talebinin ölçülü olması ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, 11 sanığın tutukluluk halinin devamına, 4 sanığın ise, tutuklulukta geçirdikleri süre, mevcut kanıt durumu nedeniyle tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Duruşmaya verilen kısa bir aradan sonra kararını açıklayan Mahkeme heyeti, tutuklu 12 sanığın tahliyesine karar vererek, sanıklar Nihat T., Mahmut D. Ve Emrah E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

15-37 arası hapis isteniyor

Merkez Kayapınar ilçesinde 26 Ekim 2015 günü IŞİD'in hücre evlerine yapılan operasyonda polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çakıcı şehit edilirken; terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy ölü olarak ele geçirilmişti.

Sürdürülen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan O.T., O.U., M.B., V.Ö., N.T., M.D., M.İ., A.S., M.A., C.E., B.Y., İ.Ç., J.D., Ö.B., M.B. ile tutuksuz 2 sanık hakkındaki soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı.

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 17 şüphelinin, 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Tehlikeli madde bulundurma' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 15-37'şer yıl hapisle cezalandırılması isteniyor.

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