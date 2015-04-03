IŞİD, dar pantolon giyenleri cezalandıracak

Hakimiyet altına aldığı kentlerde şeriat yasalarını uygulayan IŞİD'in, yeni kuralları açıklandı.

diken.com.tr'nin haberine göre, IŞİD hakimiyetindeki Suriye kenti Rakka'da yaşayan "Rakka Sessizce Katlediliyor" (Raqqa is being slaughtered silently) grubu, IŞİD’in dar kot pantolon giyenlere, telefonundan müzik dinleyenlere ve sigara içenlere hapis cezası öngören yeni yasalar getirdiğini duyurdu.

"Rakka Sessizce Katlediliyor" grubu bu yasaların değişebilir olduğunu söylese de, ilk başta kulağa komik gelen bu tarz yasakların zamanla topluma yerleştiğine de dikkat çekti.