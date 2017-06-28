T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD, çocukların iki kişiyi infaz ettiği videoyu yayınladı

Küçük çocukların İngiliz ya da Fransız aksanlarıyla dikkat çekti

28 Haziran 2017 18:06

Terör örgütü IŞİD, Afganistan'da çekilen bir infaz videosu paylaştı. İnfaz videosunda küçük çocuklar elleri arkadan bağlı iki kişiyi başlarına sıktıkları kurşunla öldürüyor.

CNNTürk'ün haberine göre, Afganistan'da casus olduğu iddia edilen iki kişi IŞİD tarafından infaz edildi. İnfazı gerçekleştiren küçük çocukların ingiliz ya da Fransız aksanlarıyla dikkat çekti

Terör örgütü tarafından yayınlanan bir diğer videoda ise DEAŞ bayrağının dalgalandığı bir yerde ellerinde ağır silahlar olan yüzleri açık halde 4 IŞİD'li yerde diz çökmüş haldeki 3 kişiyi infaz ediyor.

 


 

ETİKETLER

IŞİDAfganistanÇocukVideoYayımladıİnfazGörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24