IŞİD, çocukların iki kişiyi infaz ettiği videoyu yayınladı

Terör örgütü IŞİD, Afganistan'da çekilen bir infaz videosu paylaştı. İnfaz videosunda küçük çocuklar elleri arkadan bağlı iki kişiyi başlarına sıktıkları kurşunla öldürüyor.

CNNTürk'ün haberine göre, Afganistan'da casus olduğu iddia edilen iki kişi IŞİD tarafından infaz edildi. İnfazı gerçekleştiren küçük çocukların ingiliz ya da Fransız aksanlarıyla dikkat çekti

Terör örgütü tarafından yayınlanan bir diğer videoda ise DEAŞ bayrağının dalgalandığı bir yerde ellerinde ağır silahlar olan yüzleri açık halde 4 IŞİD'li yerde diz çökmüş haldeki 3 kişiyi infaz ediyor.



