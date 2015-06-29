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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD çocukları da infaz etti

Terör örgütü IŞİD’in bir yıl içerisinde yarısından çoğu sivil olmak üzere 3 binin üzerinde insanı infaz ettiği bildirildi. Ölenlerden 74’ü ise çocuktu.

29 Haziran 2015 18:51


İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü IŞİD'in geçen haziran ayından bu yana yüzlerce sivil de dâhil Suriye'de 3 binden fazla kişiyi infaz ettiğini bildirdi.

Suriye'deki aktivistler aracılığıyla ülkedeki durumu gözlemleyen kuruluşun verilerine göre, IŞİD, 29 Haziran 2014 tarihinden bu yana bin 787 sivil ve 74 çocuk olmak üzere 3 bin 27 infaz gerçekleştirdi.

Öldürülenler arasında en kalabalık grubu, Sünni Şietat aşireti üyeleri oluşturuyor. Aşiret üyeleri IŞİD'e karşı mücadele etmişti.

Rakamlar IŞİD militanlarının bu hafta Kobani'de gerçekleştirdiği katliamları da kapsıyor. Kobani'de geçen hafta en az 223 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in aynı zamanda kendi militanlarını da casusluk ya da firar gibi çeşitli suçlarla infaz ettiğini bildirdi. Buna göre, IŞİD 143 militanını öldürdü.

Şu ana kadar ABD liderliğindeki ittifakın saldırıları sonucu en az 8 bin IŞİD militanının öldürüldüğü kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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