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Dünya

IŞİD, ‘Cihad Olimpiyatları’ düzenledi

Etkinlik, terör örgütünün kendini 'normal' göstermeye yönelik çabasının bir parçası olarak yorumlandı

11 Temmuz 2016 18:58

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD, Irak’ta kontrolünde tuttuğu Telafer’de ‘Cihad Olimpiyatları’ düzenledi. Cihat Olimpiyatları’nda, onlarca çocuk ve genç müzikli sandalye kapma ve halat çekme yarışı gibi oyunlarda yarıştı.

Sputnik’in haberine göre, oyunların görüntüleri sosyal medyaya da yansırken, IŞİD militanlarının yönettiği oyunlarda kazananlara ödül olarak bir torba dolusu şeker verildiği belirtildi.

IŞİD’in etkinliğe katılımın yüksek olması için yoğun uğraş verdiği ifade edilirken, etkinlik IŞİD’in kendi iktidarını ‘normal’ göstermeye yönelik çabalarının bir parçası olarak nitelendi.

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