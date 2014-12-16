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Dünya

IŞİD, cihad nikahını kabul etmeyen bazıları hamile 150 kadını idam etti

Irak İnsan Hakları Bakanlığı, Felluce kentinde IŞİD tarafından 150 kadının idam edildiğini açıkladı

16 Aralık 2014 23:25

Irak'ın Felluce kentinde IŞİD militanları ile evlenmeyi kabul etmeyen, aralarında hamilelerin de bulunduğu 150 kadının idam edildiği ileri sürüldü.

Irak İnsan Hakları Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, IŞİD örgütünün, Felluce kentinde çok sayıda cinayet operasyonlarını gerçekleştirdiği ve öldürülenlerin Saklaviyye Nahiyesi ile el-Cavlan Mahallesi'nde toplu mezarlara defnettiği belirtildi.

Örgütün, kentteki El-Hadra El-Muhammediyye Camisi'ni hapishaneye çevirerek, kadın ve erkeklerden oluşan çok sayıda kişiyi tutukladığı aktarılan açıklamada, "Felluce'de terör örgütü IŞİD militanlarıyla 'cihad nikahını' kabul etmeyen bazıları hamile 150 kadının, Ebu Enes el-Libi adındaki militan tarafından idam edildiği" belirtildi.

Açıklamada IŞİD örgütünün, Enbar vilayetine bağlı Hadise ilçesinin kuzeyindeki el-Vefa nahiyesi sakinlerinden yüzlerce kişiyi ölümle tehdit ederek göçe zorladığı öne sürülerek, "Söz konusu aileler, evlerini terk ederek çölde mahsur kaldı. Göçün zor şartları altında onlarca çocuk hayatını kaybetti" ifadesine yer verildi.

 

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