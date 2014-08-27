'IŞİD, cephanesine savaş uçakları da kattı'

Irak ve Suriye’ye ait askeri tesisleri ele geçiren İslam Devleti örgütü (IŞİD), omuzdan fırlatmalı roket sistemleri ve tanklara sahip olarak savaşa daha da güçlü devam ediyor. 2 milyar dolarlık servet sahibi IŞİD’in uçağı bile var.

Suriye’nin kuzey kısmında ve Irak’ın üçte birinde kontrol ettiği topraklarda hilafet ilan ederek İslam Devleti adını alan Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) ele geçirdiği gelişmiş silahlar; cihatçı örgütün gücünü artırmasına hizmet ediyor.

Milliyet’te yer alan habere göre, pazar günü Suriye ordusuna ait Tabka askeri üssünü günler süren çatışmanın ardından alan IŞİD, MiG-21B tipi süpersonik savaş jetlerini ele geçirdi. IŞİD’in jetleri kullanacak insan gücüne sahip olmadığı tahmin edilse de militanların beraber fotoğraf çektirdikleri yeni ‘oyuncakları’ endişe yaratıyor. İki milyar dolarla dünyanın en zengin terör örgütü sayılan IŞİD, Suriye ve Irak’ta ele geçirdiği askeri tesislerde el koyduğu askeri teçhizatla durdurulması zor bir yapıya dönüşüyor. Militanların Irak askerlerinin görev yerlerini bırakıp kaçmasıyla altı tümene denk silah ve zırhlı araçları aldığı biliniyor. IŞİD’in elde ettiği bilinen silahların listesi şöyle:

* SA-16: IŞİD’in Tabka’da ele geçirdiği en önemli silahlar. Omuzdan atmalı ve taşınabilir fırlatma mekanizması 16 bin feet’e (4.8 kilometre) kadar roket atabiliyor. IŞİD’in elinde FIM-92 Stinger ısı güdümlü uçaksavar ve aynı sınıftan SA-7 da bulunuyor. Helikopterler ve alçaktan uçan sivil uçakların cihatçıların kontrolündeki bölgelerde yerden vurulma riski taşıyor.

* AIM-9 Sidewinder: Jetler tarafından kullanılan, ısı güdümlü, havadan havaya muharebe füze sistemi. Patlayıcı başlığa ve kızılötesi yol gösterici sisteme sahip Amerikan malı füzelerin fiyatı yaklaşık 90 bin dolar.

* Tank: Uzmanlara göre IŞİD’in yaklaşık 30 tane Sovyet yapımı T-55 ve 10 adet T-72 savaş tankı var.

* Humvee: Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta. Amerikan ordusunun çekilirken Irak ordusuna bıraktığı Humvee’ler, IŞİD’in Musul’daki askeri üsleri işgal etmesiyle el değiştirdi. AFP haber ajansı, haziran ayı sonunda IŞİD’in Humvee’leri Türkiye-Suriye sınırında kullandığını bildirmişti.

* UH-60: Sikorsky’nin ürettiği, “Kara Şahin” olarak bilinen asker taşıma ve saldırı helikopteri. IŞİD, Musul havalimanında bu helikopterle birlikte askeri kargo uçaklarına da el koydu.

* M-79 Osa: Güdümlü tanksavar füzesi. HJ-8 ve AT-4 tipi uçaksavarlar da militanlar tarafından kullanılıyor.

* BM-21 Grad: Zırhlı roket fırlatıcı araç. Aynı anda birden çok roket fırlatılabiliyor.

* Scud: Sıvı yakıtlı balistik füze. IŞİD’in elinde en az bir tane olduğu tahmin ediliyor.

* Kimyasal Silahlar: IŞİD, Irak’ta Hüseyin Saddam döneminden kalma kimyasal silah tesislerini ele geçirse de uzmanlara göre tesislerde bulunan malzemeler tehlike teşkil etmiyor.