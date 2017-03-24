IŞİD, Çeçenistan saldırısını üstlendi

IŞİD'in, Rusya Ulusal Muhafızları’nın (Rosgvardiya) Çeçenistan’daki üssüne düzenlenen saldırıyı üstlendiği belirtildi.

AFP'nin, cihatçıların dijital aktivitelerini izleyen SITE Intelligence Group'a dayandırdığı habere göre, IŞİD, başkent Grozniy’in 70 kilometre uzağındaki Naurskaya köyü yakınlarındaki askeri üste düzenlenen ve 6 Rus askeri hayatını kaybettiği saldırıyı üstlendi.

Rusya Ulusal Muhafızları’nın (Rosgvardiya) Çeçenistan’daki üssüne militanlar tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 Rus askeri hayatını kaybetmiş, çok sayıda asker de yaralanmıştı.

Rus askerlerin verdiği karşılık sonucunda 6 militan öldürülmüştü.